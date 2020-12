Sconti Nintendo eShop: non vedremo più giochi a 99 centesimi?

E' pratica comune quella di vedere molti giochi per Nintendo Switch a 99 centesimi durante i saldi sul Nintendo eShop e non solo, dal momento che sono regolarmente disponibili centinaia di titoli a quel prezzo. La situazione però sembra destinata a cambiare nel prossimo futuro.

Il responsabile di SMG Studio è intervenuto su Reddit per ricordare che uno dei giochi del team (Death Squared) è in vendita a soli 99 centesimi per l'intero periodo delle offerte di Natale, tuttavia si tratta dell'ultima volta che la compagnia potrà vendere il gioco a questo prezzo.

Il motivo è da ricercare nelle nuove regole interne di Nintendo che avrebbero fissato a 1.99 dollari il prezzo minimo dei giochi sul Nintendo eShop. La fonte non rivela altri dettagli e non è chiaro se questa nuova politica sia già in atto, dal momento che gli sconti di fine anno sembrano essere stati pianificati la scorsa estate, per questo Death Squared può essere ancora venduto a meno di un dollaro.

Al momento Nintendo non ha confermato quanto riportato e dunque vi invitiamo a prendere la notizia come un rumor in attesa di chiarimenti. Vi ricordiamo inoltre che gli sconti di Natale sull'eShop proseguiranno fino al prossimo 31 dicembre compreso.