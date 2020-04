Sconti Nintendo eShop: nuovi giochi Switch si aggiungono ai Saldi di Primavera!

Attraverso i propri canali social ufficiali, i rappresentanti di Nintendo confermano l'aggiunta di nuovi videogiochi tra gli sconti per i Saldi di Primavera che stanno interessanto l'eShop di Switch.

Grazie all'ingresso di questa nuova tornata di giochi, l'iniziativa promozionale della casa di Kyoto permette a tutti gli utenti Nintendo Switch di risparmiare fino all'80% su più di 300 titoli, da qui fino al 19 aprile.

Tra i nuovi arrivati nell'offerta dei Saldi di Primavera 2020 del Nintendo eShop su Switch, è davvero impossibile non citare il capolavoro fantasy a mondo aperto The Legend of Zelda Breath of the Wild (proposto a 48,99 euro nella sua versione digitale).

Nella lista degli ultimi giochi scontati per Nintendo Switch dell'eShop rientrano anche Donkey Kong Country Tropical Freeze (a 39,99 euro) e Kirby Star Allies, che si aggiungono alle offerte già disponibili per Mario + Rabbids Kingdom Battle (9,99 euro), Astral Chain (39,99 euro), Divinity Original Sin 2 Definitive Edition e Assassin's Creed The Rebel Collection (34,99 euro ciascuno).

In calce alla notizia trovate il link con la lista aggiornata sui videogiochi Switch a sconto per i Saldi di Primavera dell'eShop. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sui migliori giochi Switch in offerta per i Saldi di Primavera.