Sconti Nintendo eShop: al via le Offerte Digitali su tantissimi giochi Switch

Come preannunciato sui social, Nintendo lancia ufficialmente le nuove Offerte Digitali dell'eShop proponento sconti fino al 75% su tantissimi videogiochi per Switch.

La nuova iniziativa promozionale della casa di Kyoto coinvolge un ampio catalogo di titoli dell'eShop e consente agli appassionati di risparmiare fino al 75% sull'acquisto dei giochi che rientrano nei saldi.

La lista dei titoli in sconto è davvero ampia e comprende, tra gli altri, The Outer Worlds, Among Us, Sonic Mania, BioShock The Collection, DOOM, Unravel Two e Super Meat Boy. Eccovi alcuni dei videogiochi per Nintendo Switch che rientrano nella nuova promozione su eShop:

Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14,79 €

The Outer Worlds a 29,99 €

Yooka-Laylee a 9,99 €

Human Fall Flat a 7,49 €

NBA 2K21 a 29,99 €

Borderlands The Handsome Collection a 19,99 €

Among Us a 3,00 €

Sonic Mania a 13,99 €

Diablo III: Eternal Collection a 29,99 €

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition a 34,99 €

BioShock: The Collection a 24,99 €

Burnout Paradise Remastered a 14,99 €

Unravel Two a 7,49 €

Super Meat Boy a 5,19 €

GRIS a 6,79 €

Owlboy a 13,79 €

Sid Meier's Civilization VI a 16,49 €

DOOM a 29,99 €

Le nuove Offerte Digitali di Nintendo eShop sono attive da oggi, 18 febbraio, e lo rimarranno fino al 28 febbraio. Nel lanciare questa nuova tornata di saldi digitali, Nintendo ricorda inoltre ai propri utenti che con ogni acquisto effettuato su eShop è possibile ottenere dei Punti D'Oro pari al 5% di quanto speso. Attraverso i Punti D'Oro è possibile risparmiare sul prossimo gioco acquistato e ottenerlo addirittura gratis raggiungendo, con i bonus accumulati, la cifra del titolo desiderato.