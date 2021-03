Sconti Nintendo eShop: svelate le Grandi Offerte Multiplayer con sconti sui giochi Switch

Dopo aver ringraziato i fan per l'accoglienza riservata a Bros 35 e 3D All-Stars per i 35 anni di Super Mario, Nintendo lancia le Grandi Offerte Multiplayer su eShop, con tanti giochi in sconto fino al 75% sul negozio digitale di Switch e Switch Lite.

La nuova iniziativa promozionale della casa di Kyoto consente all'utenza della console ibrida di risparmiare sull'acquisto di diversi titoli competitivi o da giocare in compagnia, sia in rete che in locale.

Nell'elenco dei videogiochi che rientrano nelle Grandi Offerte Multiplayer dell'eShop troviamo ad esempio Splatoon 2, Crash Team Racing Nitro Fueled, Dragon Ball FighterZ e Super Mario Party, ma anche Puyo Puyo Tetris, Diablo 3 Eternal Collection e tanti altri. Eccovi una selezione con alcuni degli oltre 190 giochi in promozione e la relativa percentuale di sconto applicata sul prezzo di listino del Nintendo eShop:

Splatoon 2 - 33%

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 50%

Dragon Ball FighterZ - 84%

Puyo Puyo Tetris® 2 - 38%

Super Mario Party - 33%

Diablo III: Eternal Collection - 50%

Overwatch - 50%

New Super Mario Bros. U Deluxe - 33%

Mortal Kombat 11 - 60%

GRID Autosport - 30%

Streets of Rage 4 - 35%

Killer Queen Black - 30%

LEGO CITY Undercover - 75%

Terraria - 50%

Super Bomberman R - 75%

Nidhogg 2 - 60%

Heave Ho - 50%

FAST RMX - 30%

Le Grandi Offerte Multiplayer di Nintendo eShop partiranno giovedì 1 aprile alle ore 15:00 italiane e si concluderanno alle ore 23:59 di domenica 11 aprile. La lista completa dei giochi in offerta sarà disponibile alla partenza della promozione e, come di consueto, potrà essere consultata sulle pagine del sito ufficiale di eShop. Nell'attesa di sfogliare l'elenco completo, fateci sapere con un commento se approfitterete di questa promozione e quali titoli intendete recuperare in sconto su Nintendo Switch e Switch Lite.