Sconti Nintendo eShop: partono i Saldi di Capodanno su tanti giochi Switch

Sono ufficialmente iniziati i Saldi di Capodanno su Nintendo eShop, un'iniziativa promozionale che consente ai fan della casa di Kyoto di risparmiare sull'acquisto di tantissimi giochi Switch, anche tra i più recenti, con sconti fino al 75%.

Nella lista degli oltre 170 videogiochi a sconto su Nintendo eShop, troviamo sia le maggiori esclusive dell'azienda nipponica che alcuni tra i titoli più importanti dei publisher e degli sviluppatori di terze parti.

La vetrina digitale dell'eShop riporta ad esempio il nuovo prezzo in saldo di Super Mario Odyssey (con uno sconto del 33%), di Zelda Breath of the Wild, di Mario Kart 8 Deluxe e, per guardare alla produzione third party, di giochi come Immortals Fenyx Rising, The Elder Scrolls V Skyrim e Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Diamo allora uno sguardo alla lista con i giochi messi in evidenza da Nintendo per questa importante sessione di Saldi su eShop:

Mario Kart 8 Deluxe a 39,99 €

Super Mario Odysseya 39,99 €

51 Worldwide Games a 27,99 €

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 48,99 €

Immortals Fenyx Rising a 41,99 €

Luigi's Mansion 3 a 39,99 €

Sonic Mania a 13,99 €

The Elder Scrolls V: Skyrim a 29,99 €

Crash Team Racing Nitro-Fueled a 19,99 €

Two Point Hospital a 19,99 €

Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva a 29,99 €

Layton's Mistery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari - Edizione Deluxe a 19,99 €

Unravel Two a 7,49 €

Sid Meier's Civilization VI a 24,99 €

I Saldi di Capodanno sono già attivi su Nintendo eShop di Switch e lo rimarranno fino alla sera di domenica 10 gennaio 2021. Per chi è interessato a questa nuova tornata di sconti, in calce alla notizia trovate il link al portale dell'eShop con la lista completa dei titoli in promozione per Nintendo Switch.