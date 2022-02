Sconti Nintendo eShop: tanti nuovi giochi in offerta, inclusi Hades e Kingdom Hearts

Nel suo ultimo aggiornamento settimanale sui download, Nintendo ci ha avvertiti della disponibilità di una nuova serie di offerte speciali sui videogiochi in vendita nell'eShop. Scopriamo assieme i titoli che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire!

Come al solito, il numero di giochi in offerta nel Nintendo eShop è immenso. Tuttavia non è stato difficile trovare prodotti imperdibili come Hades, uno dei migliori giochi degli ultimi anni, scontato a 16,24 euro anziché 24,99 euro fino al 16 febbraio, oppure Terraria, creativo sandbox offerto a 11,99 euro anziché 29,99 euro fino all'8 febbraio.

In aggiunta, segnaliamo anche This War of Mine: Complete Edition a 3,59 euro, Dead by Daylight a 14,99 euro, Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version a 31,99 euro, Deponia a 1,99 euro, Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version a 47,99 euro, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version a 39,99 euro, Moonlighter a 6,24 euro, Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3,99 euro, Jump Force Deluxe Edition a 9,99 euro, Call of Juarez Gunslinger a 7,99 euro, Sherlock Holmes Crimes and Punishments a 25,49 euro e, solo fino a domani 4 febbraio, Baldur's Gate & Baldur's Gate II: Enhanced Editions a 9,99 euro e Planescape Torment & Icewind Dale: Enhanced Editions.

Se siete interessati a tutti i giochi di Kingdom Hearts, allora vi consigliamo di optare per Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud a 79,99 euro anziché 99,99 euro, che include la collezione completa ad un prezzo vantaggioso. Potete consultare lista completa degli sconti del Nintendo eShop a questo indirizzo.