Sconti Nintendo eShop: tanti nuovi giochi per Switch in offerta a meno di 5 euro

Come ogni giovedì il Nintendo eShop si aggiorna con tante novità, andiamo a vedere nello specifico quali sono i nuovi giochi in offerta a meno di 5 euro, fascia di prezzo che come saprete se ci seguite assiduamente riserva spesso belle soddisfazioni.

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast è in offerta a 4.49 euro mentre Cooking Simulator e Thief Simulator costano 1.99 euro, prezzo ancora più basso per Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition a 1,49 euro. Hollow costa 1.99 euro mentre Violett ha un prezzo fissato a 99 centesimi, si continua con Phantom Doctrice a 1.99 euro, Evoland Legendary Edition a 4.99 euro, Goetia a 99 centesimi, Night Trap 25th Anniversary Edition a 2.39 euro, il controverso Agony a 1.99 euro e HyperParasite a 2,49 euro.

La selezione non finisce qui e include anche Tharsis a 3.59 euro, Pocket Mini Golf a 99 centesimi, Oniken Unstoppable Edition a 2.49 euro, Xenodrifter a 1.99 euro e Black Paradox a 4,49 euro. Come sempre in questi casi è necessario scavare a fondo per trovare vere e proprie perle, noi vi abbiamo segnalato alcuni titoli interessanti, lasciamo a voi il piacere di scoprire gli altri giochi per Nintendo Switch venduti a meno di 5 euro.