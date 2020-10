Sconti Nintendo da GameStop: risparmia su Switch, Switch Lite e diversi bundle

Con l'arrivo della stagione autunnale GameStop ha dato una rinfrescata alle offerte sui prodotti e le console di casa Nintendo. Scopriamo assieme tutti gli sconti che saranno validi fino al prossimo 28 ottobre.

Innanzitutto, acquistando Premium Pass è possibile risparmiare ben 30 euro sull'acquisto di una Nintendo Switch oppure di una Nintendo Switch Lite. L'iniziativa è valida solo ed esclusivamente in negozio. Per chi non lo sapesse, i Premium Pass sono disponibili in differenti tagli. Una volta acquistato, potete utilizzare il credito incluso per comprare qualsiasi prodotto. I ticket ricevuti, riportando l'usato, possono essere acquistati ad un prezzo vantaggioso. Maggiori dettagli li potete trovare sul sito di GameStop.

Le offerte sui prodotti di Nintendo non terminano qui. GameStop propone anche due differenti bundle in offerta. Ring Fit Adventure e Nintendo Switch Online possono essere acquistati assieme a 79,98 euro, invece di 87,97 euro. Il bundle Pokémon Spada/Scudo con una Custodia Hori è invece proposto a 75,96 euro, invece di 80,96 euro.

Le promozioni Nintendo di GameStop terminano il 28 ottobre. Per maggiori informazioni recatevi in negozio oppure sul sito ufficiale.