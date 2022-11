Sconti Nintendo Switch: 3 giochi a meno di 5€ che non potete lasciare sullo scaffale

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno le promozioni del Black Friday, ci teniamo a segnalarvi una serie di giochi a prezzo stracciato che, a nostro parere, non potete assolutamente lasciare sullo scaffale digitale del Nintendo eShop. Costano poco e sono fantastici, dategli un'occhiata.

Sul Nintendo eShop ci sono tre fantastici giochi per Switch in offerta a meno di cinque euro che meritano un posto nella vostra collezione. Il primo è Inside, proposto al risibile prezzo di 1,99 euro. Volendo descrivere il capolavoro di Playdead, potremmo dire che si tratta di un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale basato su enigmi di tipo ambientale, ma sarebbe riduttivo, dal momento che parliamo di un'opera oscura e agghiacciante in grado di penetrare e turbare l'animo umano, fondendo in maniera coerente narrazione, gameplay e direzione artistica.

Il secondo gioco sul quale vogliamo portare la vostra attenzione è Child of Light: Ultimate Edition a 4,99 euro, un delizioso gioco di ruolo a turni che narra la fiaba di Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Gli scontri cercano l'equilibro tra varietà e leggerezza, risultando accessibili anche a tutti coloro che non sono cresciuti a pane ed RPG, mentre i panorami acquerellati traboccano di magia e ammaliano per la loro bellezza. Un secondo giocatore può prendere il controllo di Igniculus, la lucciola che accompagna la protagonista. L'Ultimate Edition di Child of Light presenta anche tutti i contenuti aggiuntivi, tra i quali figurano oggetti, missioni e personalizzazioni.

La nostra ultima segnalazione riguarda Guacamelee! 2 a 4,99 euro, un metroidvania vivace, scanzonato e colorato, pervaso da un'ironia sempre fresca e sorretto da un gameplay di grande spessore, che eccelle sia nel sistema di combattimento sia nel level design. Il luchador Juan Aguacate, che si stava godendo un meritato riposo dopo i fatti del primo capitolo, è stato costretto a indossare nuovamente la sua maschera per salvare il tessuto dell'intero Mexiverso.

Oltre ai tre giochi su cui abbiamo voluto soffermarci, sul Nintendo eShop ci sono anche tanti altri titoli proposti a meno di cinque euro. Qualche esempio? Among Us a 3,21 euro, Limbo (opera prima dei già citati Playdead) a 1,99 euro, Worms Rumble a 1,49 euro, Overcooked: Special Edition a 3,99 euro, Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition a 4,94 euro, Uno a 3,99 euro, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York a 3,99 euro, Syberia 1 & 2 a 3,49 euro, Syberia 3 a 4,99 euro eThe Escapists: Complete Edition a 2,99 euro, per citarne alcuni. La scelta sta a voi, dirigetevi sul Nintendo eShop per consultare la selezione completa dei giochi in sconto!