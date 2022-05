Sconti Nintendo Switch: 5 giochi a meno di 2 euro in offerta sull'eShop

Contrariamente alle esclusive della casa, che si fanno vedere in offerta solamente di tanto in tanto, tutti gli altri giochi del catalogo del Nintendo eShop vengono scontati molto frequentemente. Non è difficile imbattersi in prodotti di qualità a prezzi stracciati, come questi titoli acquistabili a meno di 2 euro!

Gli amanti dei picchiaduro possono fare un salto nel passato comprando a soli 1,49 euro Guilty Gear XX: Accent Core Plus R, il capitolo finale della serie Guilty Gear XX dotato di un roster di 25 lottatori, sottotitoli in italiano e il supporto all'online. A chi ha voglia di spremersi le meningi e farsi qualche risata con un'avventura grafica di stampo tradizionale consigliamo Deponia a 1,99 euro, opera di Daedalic Entertainment ricca di umorismo, personaggi stravaganti e rompicapo stimolanti. Gli stessi produttori propongono a 1,99 euro anche State of Mind, un'avventura in terza persona a tema sci-fi/cyberpunk ambientata in una Berlino del 2048 messa in ginocchio dalla mancanza di risorse, dalla criminalità galoppante e dall'inquinamento.

Da non sottovalutare neppure Figment a 1,99 euro, un colorato videogioco di azione e avventura in due dimensioni ambientato in un universo unico e surreale, pieno di musica e umorismo. Concludiamo sulle note di Felix the Reaper a 1,49 euro, un puzzle 3D basato sulla manipolazione delle ombre nel quale il protagonista può muoversi solo a ritmo di musica. Il mondo di gioco è ispirato alla serie The Twilight Zone, a pittori medievali come Bruegel e Bosch, e ai personaggi di Adventure Time e Hayao Miyazaki.