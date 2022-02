Sconti Nintendo Switch: le console e i giochi Pokémon sono in offerta a febbraio

Il nuovo Volantone di febbraio di GameStop ha dato una rinfrescata alle promozioni a tema Nintendo, che prevedono degli sconti sui giochi dei Pokémon e sui bundle con Nintendo Switch. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Fino al 2 marzo 2022, da GameStop potete acquistare una Nintendo Switch con un gioco Pokémon a scelta al costo di 339,98 euro, con un risparmio di 20,98 euro sul prezzo standard di 360,96 euro. I titoli inclusi nella promozione sono Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Spada, Scudo, Diamante Lucente, Perla Splendente e il nuovissimo Leggende: Pokémon Arceus. La stessa iniziativa è replicata per Nintendo Switch Lite (grigia, gialla, turchese, corallo, blu, Dialga & Palkia Edition), che può essere acquistata con uno dei giochi Pokémon di cui sopra al prezzo di 359,98 euro anziché 280,96 euro.

Se invece siete già in possesso di una delle due console e siete alla ricerca di un gioco con i mostriciattoli più famosi del pianeta, allora siete ugualmente fortunati. Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon Perla Splendente, Pokémon Diamante Lucente e New Pokémon Snap sono tutti in offerta a 49,98 euro anziché 60,98 euro.

Già che ci siamo, segnaliamo che il Volantone di febbraio di GameStop prevede anche i Game & Watch di Super Mario Bros. e The Legend of Zelda a 39,98 euro invece di 50,98 euro.