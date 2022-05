Sconti Nintendo Switch da GameStop: console, giochi e accessori in offerta

Il nuovo volantone GameStop di maggio ci offre anche tante nuove offerte a tema Nintendo Switch, con sconti sulla console, sui videogiochi e sugli accessori per la console ibrida della casa di Kyoto. Ecco le migliori promozioni valide online e nei negozi.

Siete alla ricerca di Nintendo Switch in offerta a prezzo speciale? Da GameStop potete comprare Nintendo Switch OLED (versione bianca o Blu/Rosso Neon) a 389.98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Party Superstars. Fino al 12 maggio invece Nintendo Switch Modello 2019 costa 279.98 euro, senza giochi in bundle.

Per quanto riguarda i giochi, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Party Superstars e Mario Kart 8 Deluxe sono in promozione a 49.98 euro l'uno fino al 12 maggio, nel caso di Mario Kart 8 Deluxe è possibile acquistare il gioco in bundle con il Pass Percorsi Aggiuntivi a 69,98 euro.

Siete in cerca di nuovi Joy-Con? Da GameStop costano 69.98 euro la coppia (invece di 79.98 euro) con una vasta scelta di colori tra cui viola e arancione neon, blu e giallo neon, verde e rosa neon e blu e rosso neon. In sconto anche le custodie protettive a partire da 17.98 euro, inoltre riportando un gioco Switch o un accessorio usati otterrete una supervalutazione del 50% solo in negozio.