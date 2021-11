Sconti Nintendo Switch: giochi a meno di 10 euro, da Rayman Legends a Syberia

Sono tanti i giochi per Nintendo Switch in offerta sull'eShop a inizio novembre, noi come di consueto non abbiamo resistito e siamo andati a scavare alla ricerca dei migliori sconti: ecco una selezione di giochi a meno di dieci euro, e ci sono anche tanti capolavori.

Non possiamo non citare subito Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro e continuare con Amnesia Collection a 2.79 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Worms W.M.D. a 7.49 euro e Blasphemous a 8,49 euro. Il pacchetto Syberia 1+2 costa 2.33 euro mentre Monopoly per Nintendo Switch è in offerta a 9.99 euro, Children of Morta è in sconto a 8.57 euro. In offerta anche Resident Evil Revelations a 7.99 euro, stesso prezzo per Resident Evil Revelations 2, Call of Juarez Gunslinger a 9.99 euro e Syberia 3 costa 4.99 euro.

Sempre sotto i dieci euro troviamo Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 7.49 euro, Devil May Cry e Monster Boy and the Cursed Kingdom a 9.99 euro l'uno. Anche il controverso Agony è in sconto a 1.99 euro mentre per Child of Light Ultimate Edition bastano 5.99 euro, ancora più economico è SteamWorld Heist Ultimate Edition in vendita a 4,99 euro. Infine segnaliamo Valiant Hearts The Great War di Ubisoft a 4,99 euro.