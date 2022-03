Sconti Nintendo Switch: giochi a meno di 5 euro, Limbo a 99 centesimi

Lo sapete ormai, noi di Everyeye.it siamo fieri sostenitori della possibilità di giocare spendendo poco e per questo ogni giorno andiamo a caccia delle migliori offerte sugli store digitali. Se volete risparmiare, date una occhiata ai nostri consigli per gli acquisti sui giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di cinque euro.

In particolare vi segnaliamo This War of Mine Complete Edition a 1.99 euro, super prezzo per il pacchetto che include il gioco completo, l'aggiornamento Anniversary Edition, il DLC The Little Ones e il contenuto aggiuntivo Stories con tre nuove storie ambientate nel mondo di This War of Mine.

Imperdibile anche Limbo a 99 centesimi, mentre Inside (sempre sviluppato dallo studio Playdead) costa 2,99 euro. Da prendere in considerazione anche Castlevania Anniversary Collection a 4.99 euro, questa raccolta include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e l'artbook digitale History of Castlevania Book of the Crescent Moon.

Segnaliamo anche Moonlighter in offerta a 4.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 3.99 euro, UNO a 3.99 euro, l'avventura State of Mind a 1.99 euro, Syberia 3 a 4.99 euro e Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 3,99 euro.