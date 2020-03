Sconti Nintendo Switch: tutti i giochi di Final Fantasy in offerta sull'eShop

Square Enix lancia una nuova promozione sul Nintendo eShop, già attiva anche in Italia e incentrata sui giochi della serie Final Fantasy per Switch e 3DS, in vendita a prezzo scontato per tutto il mese di marzo.

Tra i giochi in promozione (con sconti fino al 50%) troviamo Final Fantasy 7 a 7.99 euro, Final Fantasy IX a 10.49 euro, Final Fantasy Explorers (per Nintendo 3DS) a 19.99 euro, Final Fantasy VIII Remastered a 11.99 euro, Final Fantasy XII The Zodiac Age a 24.99 euro, Final Fantasy XV Pocket Edition HD a 14.99 euro e Final Fantasy X/X-2 HD Remaster a 24.99 euro solamente per citarne alcuni.

Per accedere alle offerte vi basterà cliccare sull'apposito banner che trovate sull'eShop, ricordiamo che gli sconti indicati sono validi fino al 30 marzo compreso, avete quindi tutto il tempo per ricaricare il vostro portafoglio e procedere con gli acquisti.

Si tratta sicuramente di una serie di giochi che possono aiutarvi a passare meglio questo periodo di quarantena in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, approfittiamo dell'occasione per ricordare che questa settimana sono arrivati su eShop tanti nuovi giochi per Nintendo Switch tra cui La Mulana e La Mulana 2, Mist Hunter, Colorgrid e Vampire The Masquerade Coteries of New York.