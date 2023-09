Tempo di sconti su Nintendo Switch per giochi di strategia, lotta e sparatutto

Settembre è arrivato e il tempo libero si assottiglia a mano a mano che ricompaiono tutti gli impegni sapientemente procrastinati in estate. Uno spazio per il gaming, però, bisogna sempre trovarlo e magari queste offerte di Nintendo Switch possono aiutarvi a utilizzarlo al meglio.

BioShock: The Collection

Attualmente in sconto dell'80%, la collezione comprende la trlogia di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition. Potremo così riscoprire questi tre grandi titoli dell'omonima serie sparatutto in prima persona con nuove texture e un supporto per display e framerate a risoluzione più elevata.

Sid Meier's Civilization VI

Civilization è un capostipite per gli amanti del genere strategico. L'obiettivo, anche in questo capitolo, è quello di costruire il proprio impero per sopravvivere alla prova più feroce, quella del tempo. Questo ci porterà ad addentrarci in territori mai visti, a misurarci con avversari di ogni tipo e a sfidare i leader della storia per far prosperare la nostra civiltà. Al momento in cui scriviamo, è in sconto dell'80%.

Among Us

In sconto del 40%, in Among Us si gioca a fare la talpa. L'obiettivo è scoprire chi è l'impostore, o non farsi scoprire se lo siamo noi. Può essere utile approfittare ora dell'offerta, soprattutto dopo che gli sviluppatori di Among Us hanno minacciato di rimuovere il gioco in protesta contro Unity.

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Questa raccolta celebra un franchise storico nel suo genere: il picchiaduro di Street Fighter ha un'eredità ultratrentennale e, per omaggiarlo, questa collezione comprende 12 giochi della saga Street Fighter, tra cui le serie Street Fighter I, Street Fighter II, Street Fighter III e Street Fighter Alpha. Ora in sconto del 67%.

Per offerte su altre piattaforme, date un'occhiata anche agli sconti su Xbox o agli sconti su Steam.