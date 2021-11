Sconti Nintendo Switch: i giochi di Super Mario sono in offerta da Gamelife

Per celebrare il lancio di Mario Party Superstars, Gamelife ha lanciato i Super Mario Days, una nuova promozione incentrata sui videogiochi con protagonista il baffuto idraulico italiano.

Per un breve periodo di tempo, Gamelife offre l'opportunità di acquistare giochi del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Golf Super Rush al prezzo scontato di 49 euro l'uno, anziché 61 euro. Un'offerta imperdibile per tutti i fan dell'idraulico italiano che intendono completare la collezione dei videogiochi che lo vedono protagonista. Se siete interessati anche voi, potete approfittarne dirigendovi sul sito ufficiale di Gamelife.

La promozione fa parte del nuovo volantino Spendimeno di Gamelife, che sarà attivo per tutto il mese di novembre. Tra le altre offerte segnaliamo anche Nintendo Switch in bundle con Animal Crossing New Horizon a 339 euro, FIFA 22 per PS4 a 68 euro con incluso un gioco PlayStation Hits e i giochi di Ubisoft in sconto a partire da 19,99 euro.