Sconti Nintendo Switch: giochi a meno di tre euro con le offerte di fine luglio

Come ogni giovedì il Nintendo eShop si aggiorna con tanti nuovi contenuti, tra cui offerte e sconti su una vasta selezione di giochi per Switch. Noi non abbiamo perso l'occasione per scavare tra le offerte e proporvi i migliori giochi per Switch in vendita a meno di tre euro.

In questa fascia di prezzo, comprensibilmente, non si trovano giochi AAA recenti ma solamente produzioni indipendenti o titoli AAA e AA datati ma ancora validi. Qualche esempio? MXGP 3 The Official Motocross Videogame costa 2.99 euro mentre con un centesimo in meno potrete acquistare Gear.Club Unlimited, l'avventura State of Mind costa 1.99 euro, Goosebumps The Game costa 2.49 euro, con due euro invece potrete scaricare il racing game ATV Drift & Tricks.

A 1.99 euro troviamo anche Silence, con 1.25 euro possiamo acquistare Binaries e Tower of Babel, due produzioni indipendenti di piccolo calibro. Serial Cleaner costa 2.24 euro, Caveman Warriors 1.29 euro, da segnalare anche The Way Remastered a soli 99 centesimi, Saturday Morning RPG a 1.59 euro, Final Light The Prison a 1.41 euro e infine Bomber Crew a 2,99 euro.

Come detto, nessun gioco recente o di grande caratura ma a questa cifra è davvero difficile pretendere di più, in ogni caso si tratta di titoli piuttosto interessanti e che potrebbe valere la pena riscoprire.