Sconti giochi Nintendo Switch: God Eater 3, Dragon Ball FighterZ e altri in offerta

Bandai Namco ha organizzato una serie di saldi sui migliori giochi per Switch, ora disponibili su Nintendo eShop a prezzo ridotto fino al prossimo 19 aprile, avete dunque ancora qualche giorno di tempo per approfittare di queste offerte.

Tra i giochi in promozione troviamo Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 oltre a titoli appartenenti a serie come One Piece, Digimon e Naruto.

Sconti Giochi Bandai Namco

Pac-Man Championship Edition 2+ Plus 75%

Dragon Ball FighterZ 75%

Little Nightmares Complete Edition 71%

Dragon Ball Xenoverse 2 66%

Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition 30%

Ni No Kuni Wrath of the White Witch 33%

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD 50%

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 50%

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy 50%

My Hero One's Justice 66%

One Piece:Pirate Warriors 3 Deluxe Edition 75%

Naruto Ultimate Ninja Storm 50%

God Eater 3 50%

Disney Tsum Tsum Festival 40%

RAD 50% / 60%

Doraemon Story of Seasons 30%

Katamari Damacy ReRoll 50%

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition 60%

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition 60%

Taiko no Tatsujin Drum 'n' Fun! 50%

Super Dragon Ball Heroes World Mission 50%

Tales of Vesperia Definitive Edition 50

Namco Museum 66%

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition 75%

Anche i giochi di Sword Art Online per Nintendo Switch sono ora in offerta così come Katamari Damacy ReRoll, Namco Museum, Super Dragon Ball Heroes World Mission e Doraemon Story of Seasons.