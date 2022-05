Sconti Nintendo Switch Lite: la console è in offerta nel Volantino Sottocosto Expert

Nintendo Switch Lite è la protagonista della nuova tornata di offerte lanciata da Expert con il Volantino Sottocosto di lunedì 23 maggio 2022. La versione più portatile ed economica della famiglia Switch è al centro di interessanti sconti che coinvolgono tutte le edizioni della console Nintendo.

Sfogliando il nuovo Volantino Sottocosto di Expert è infatti impossibile non notare la presenza del quartetto di offerte rappresentato dagli sconti su Nintendo Switch Lite in colorazione Grigia, Gialla, Turchese e Corallo.

Ciascuno dei modelli di Switch Lite può essere acquistato a 189,90 euro, con uno sconto del 14% (per un risparmio netto di 30 euro) rispetto al prezzo di listino abituale. Ogni modello in vendita, lo ricordiamo, vanta le medesime caratteristiche hardware e funzionalità ludiche: tutte le versioni di Switch Lite equipaggiano infatti un hard disk interno da 32GB, offrono una doppia connettività WiFi e Bluetooth 4.1 oltre alla piena compatibilità con i videogiochi per la versione ibrida di Nintendo Switch (sia dell'edizione originaria che di Switch OLED), eccezion fatta per quei titoli che necessitano della modalità Docked.

In calce alla notizia trovate il link al nuovo Volantino Sottocosto di Expert con tutte le offerte lanciate dalla nota catena commerciale. Se volete saperne di più sulla console della Grande N, vi consigliamo di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Nintendo Switch Lite.