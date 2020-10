Sconti Nintendo Switch: i migliori giochi a meno di 10 euro, nuove offerte

Tempo di nuove offerte sul Nintendo eShop, in attesa dei saldi di Halloween lo store digitale di Switch si aggiorna con tanti giochi in sconto, tra questi ne abbiamo selezionati per voi alcuni in vendita ad un prezzo particolarmente invitante... meno di 10 euro!

La scelta a questo prezzo, lo diciamo subito, non è sconfinata tuttavia è possibile acquistare giochi di discreta fattura. Citiamo Ghostbusters The Video Game Remastered a 8.74 euro, Killer Queen Black a 1.79 euro, SEGA Mega Drive Classics e Thronebreaker The Witcher Tales e Duke Nukem 3D World Tour a 9.99 euro, Bubsy Paws on Fire a 4.99 euro, Valkyria Chronicles a 7.99 euro e SEGA Ages Sonic The Hedgeog a 4.69 euro, senza dimenticare Unravel 2 a 7,49 euro.

Si continua con Among The Sleep Enhanced Edition a 6.24 euro, MotoGP 18 a 7.49 euro, Raiden V Director's Cut a 8.99 euro e Trine Enhanced Edition a 4,99 euro. La lista è ben più nutrita, trovate l'elenco completo nella sezione offerte del Nintendo eShop, affrettatevi se siete interessati perchè alcuni dei titoli citati resteranno in offerta solamente per pochissimi giorni.

Avete già deciso cosa comprare durante i saldi sul Nintendo eShop? Fateci sapere la vostra lista acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.