Sconti Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta a meno di 15 euro

Su Nintendo eShop sono disponibili tanti giochi per Nintendo Switch in offerta a prezzo ridotto, vediamo insieme cosa è possibile acquistare con un budget inferiore ai 15 euro, fascia di prezzo che riserva qualche interessante sorpresa.

Iniziamo segnalando Dead Cells a 12.49 euro, Untitled Goose Game a 9.99 euro e Spirit of the North a 7.13 euro, AER Memories of Old a 1.99 euro e Summer in Mara a 9,89 euro. Se cercate un gioco da tavolo da giocare con gli amici potete optare invece per Cluedo proposto a 14.99 euro, a 3.49 euro invece trovate un vecchio classico arcade come Double Dragon.

Alex Kidd in Miracle World DX è in sconto a 9.99 euro, Descenders costa 12.49 euro e vi segnaliamo anche Aragami Shadow Edition a 8.99 euro, prezzo super per il pacchetto che include Aragami, l'espansione Nightfall e tutti i DLC.

In sconto anche Crysis Remastered a 14.99 euro, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas è in sconto a 5.24 euro e vi segnaliamo anche Monster Boy and the Cursed Kingdom a 13,99 euro. In chiusura, The Suicide of Rachel Foster a 12.99 euro, Pinball Jam a 14.99 euro, Cloudpunk a 9.99 euro e Trailblazers a 5,99 euro invece di 29,99 euro