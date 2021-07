Sconti Nintendo Switch: nuove offerte estive, da Rayman Legends a Mario + Rabbids

Si rinnovano le offerte sul Nintendo eShop, anche questa settimana tanti giochi per Switch in promozione a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato. Oltre a numerosi titoli indie non mancano giochi AAA e AA a prezzo scontato.

In particolare vi segnaliamo Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle costa 14.79 euro mentre Sonic Forces ha un prezzo di 19,99 euro. In offera anche due videogiochi LEGO a 14.99 euro l'uno: LEGO Ninjago Il Film Il Videogioco e LEGO Marvel Super Heroes 2. Stesso prezzo per South Park Scontri Di-Retti di Ubisoft, in aggiunta citiamo Overcooked! 2 a 8.49 euro, Scribblenauts Mega Pack a 7.49 euro e Nickelodeon Kart Racers a 7,49 euro.

E ancora, LEGO Harry Potter Collection a 19.99 euro, Syberia 3 a 7.49 euro, Syberia 1+2 a 1.99 euro e Valiant Hearts The Great War a 5,99 euro. Sconti anche per Asterix & Obelix XXL2 a 4.49 euro, Aragami a 11.99 euro, Trials Rising a 9.99 euro, SEGA Mega Drive Classics a 14.99 euro, Assassin's Creed III Remastered a 14,79 euro e Lesuire Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 7,99 euro. Infine, Team Sonic Racing a 9.99 euro e Super Monkey Ball Banana Blitz HD a 14,99 euro.