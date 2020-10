Sconti Nintendo Switch, ecco le nuove offerte GameStopZing di novembre

Siete alla ricerca di una console Nintendo Switch e Switch Lite, e magari vorreste acquistarla in offerta? Allora il nuovo volantone di GameStopZing fa decisamente al caso vostro, la sezione Nintendo è infatti ricca di promozioni e sconti su console e giochi.

Tra le offerte Nintendo di GameStopZing segnaliamo Nintendo Switch a 299.98 euro (varie configurazioni disponibili) e Nintendo Switch Lite a 199.98 euro, prezzo valido per le colorazioni turchese, grigio, rosa e giallo. Nintendo Switch Pokemon Let's GO Pikachu e Let's Go Eevee hanno invece un prezzo di 369,98 euro l'una.



Altre promozioni prevedono Animal Crossing New Horizons a 49.98 euro e giochi di Super Mario allo stesso prezzo in occasione del 35esimo anniversario, tra questi troviamo Super Mario 3D All-Stars, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Party, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe.



Inoltre da GameStopZing è disponibile una selezione di giochi Switch a partire da 25.39 euro l'uno, infine è possibile prenotare i migliori giochi in uscita con il 50% di sconto portando un gioco valido per la promozione, tra i giochi in arrivo troviamo XIII Remastered Limited Edition, Just Dance 2021, Kingdom Hearts Melody of Memory, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Immortals Fenyx Rising e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.