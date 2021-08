Sconti Nintendo Switch: le nuove promo di GameStopZing per risparmiare

Anche ad agosto tornano le promozioni Nintendo targate GameStopZing, con una serie di offerte speciali per chiunque desideri acquistare la console Switch, giochi e accessori per divertirsi in vacanza, e non solo.

Da GSZ è possibile prenotare Nintendo Switch OLED risparmiando fino a 260 euro con l'usato:

Risparmia 260€ portando Switch + 2 giochi validi per la promozione

Risparmia 200€ portando Switch

Risparmia 180€ portando PS4 PRO

Risparmia 150€ portando PS4

Risparmia 100€ portando Switch Lite

Risparmia 80€ portando Xbox One/One X

Fino al 18 agosto Nintendo Switch (Standard) costa 299.98 euro invece di 329.98 euro, anche in questo caso è possibile pagare con l'usato ottenendo lo stesso risparmio riportato qui sopra. Da segnalare anche Nintendo Switch Lite con tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 199.98 euro, promozione valida fino al primo settembre. Sull'acquisto di Switch Lite potete risparmiare fino a 150 euro:

Risparmia 150€ portando PS4 Pro/Nintendo Switch Risparmia 100€ portando PS4/Xbox One X/Nintendo Switch Lite Risparmia 70€ portando Xbox One S

Portando un gioco Switch valido per le promozioni sarà possibile prenotare le novità Switch in uscita (prezzo massimo 70.98 euro) risparmiando il 40% sul prezzo di listino. Prenotare i giochi per Nintendo Switch conviene, fino al 15 agosto potete preordinare WarioWare: Get It Together! a 39.99 euro, No More Heroes 3, Metroid Dread e Shin Megami Tensei V a 49.98 euro l'uno. Sconti anche sui giochi Nintendo, con Laboratorio di Videogiochi venduto a 24.98 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.98 euro, Miitopia a 39.98 euro e 51 Giochi Classici a 29,98 euro.