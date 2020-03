Sconti Nintendo Switch di fine marzo 2020: in offerta sull'eShop tantissimi giochi indie

Dopo aver confermato l'arrivo di Sunset Riders, Gradius e Trigon su Switch, i gestori del negozio digitale della console ibrida della casa di Kyoto propongono diversi videogiochi in offerta, con sconti che riguardano in particolar modo i titoli indie scaricabili dalle pagine dell'eShop.

La nuova tornata di offerte dello store digitale di Nintendo Switch coinvolge diversi progetti, con sconti che interessano sia i giochi già disponibili sulla piattaforma che quelli destinati ad approdarvi nel corso dei prossimi giorni.

Il ventaglio di offerte dell'eShop copre ogni genere videoludico, abbracciando titoli come River City Girls, Galaxy Warfighter, Trailblazers, eSports Legend, Towertale, Pen and Paper Games Bundle, In Other Waters o Rascal Fight.

Di particolare interesse sono poi le promozioni che riguardano la versione Switch di Zombie Army Trilogy, la collezione che comprende i primi tre capitoli dello spin-off in salsa horror dello sparatutto cecchinesco Sniper Elite, e il frenetico HyperParasite, un twin-stick shooter venato di elementi roguelite sviluppato da Troglobytes Games e atteso in uscita su Switch per il 3 aprile, in contemporeanea con il lancio delle versioni PC, PS4 e Xbox One. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Nintendo, dove poter scorrere la lista completa dei videogiochi in offerta su eShop per fine marzo 2020.