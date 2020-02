Sconti Nintendo Switch: le offerte eShop della settimana sui migliori giochi

Come ogni fine settimana Nintendo aggiorna l'eShop con nuove promozioni. Non fa eccezione la giornata di oggi, che vede l'arrivo di diversi sconti sui giochi del catalogo Nintendo Switch, tra cui giochi AAA, AA e produzioni indie.

Tra i tanti citiamo Sinless a 8.99 euro, Just Glide a 1.07 euro, Tower of Babel No Mercy a 8.99 euro, Kitty Powers Matchmaker a 10.63 euro, Touchdown Pinball a 2 euro, Down to Hell a 8.99 euro, Steins Gate Zero a 20.99 euro, Assassin's Creed The Rebel Collection (include Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue) a 39.99 euro, Zumba Burn It Up a 29.99 euro, Narcos Rise of the Cartel a 23,99 euro e ancora Just Dance 2020 a 39.59 euro, Killer Queen Black a 8.99 euro e The Sinking City a 24.99 euro.

Per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo al Nintendo eShop, le offerte sono valide solamente per un periodo limitato, generalmente una settimana, avete quindi tutto il tempo per ricaricare il vostro account e procedere con l'acquisto. Cosa ne pensate di queste offerte? Avete trovato qualche gioco di vostro gradimento in vendita a prezzo scontato? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.