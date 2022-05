Sconti Nintendo Switch e offerte PS5 nel nuovo volantino Euronics

Euronics lancia il nuovo volantino 50 prodotti al 50%, con una selezione di prodotti scontati fino a metà prezzo per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Ci sono anche offerte a tema videogiochi e console.

Focus in particolare su Nintendo Switch con Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) a 199.99 euro, Nintendo Switch Modello 2019 con Mario Kart 8 Deluxe a 339.99 euro e giochi Nintendo a 49.99 euro l'uno tra cui Super Mario Odyssey, Leggende Pokemon Arceus, Kirby E La Terra Perduta e Animal Crossing New Horizons.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è scontato dl 50% ed è in vendita a 29.99 euro nei formati PS4 e Xbox, prezzo interessant per la raccolta che include le edizioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas.

Sul fronte PS5 troviamo il bundle cuffie Headset 3D Pulse (in colorazione bianca o nera) con Horizon Forbidden West a 129.99 euro o il pacchetto Horizon Forbidden West per PS4 con controller DualSense (Nero, Bianco o Rosso) a 99,99 euro. Sconti anche su accessori PC Gaming, monitor da gioco e periferiche come mouse, tastiere, controller e cuffie. Le offerte sono valide online e nei negozi Euronics in base alla disponibilità dei singoli punti vendita.