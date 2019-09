Sconti Nintendo Switch Online: offerte su vari bundle giochi e abbonamento

Secondo quanto riportato da varie fonti, Nintendo of Europe si appresta a lanciare nelle prossime ore una nuova offerta che coinvolge alcuni giochi first party per Switch venduti a prezzo scontato insieme all'abbonamento Switch Online.

Al momento non ci sono comunicazioni a riguardo sui canali di Nintendo Italia mentre la promozione sembra essere attiva da oggi nel Regno Uniti. Di seguito i bundle in vendita con relativi sconti:

Sconti Nintendo Switch Online

Mario Kart 8 Deluxe con abbonamento famiglia annuale - sconto 15%

Splatoon 2 con abbonamento singolo annuale - sconto 12%

Super Smash Bros Ultimate con abbonamento singolo 12 mesi - sconto 11%

Super Mario Maker 2 con abbonamento singolo 12 mesi - sconto 12%

Non si tratta di percentuali di sconto incredibilmente elevate ma certamente risulta un discreto incentivo per abbonarsi a Nintendo Switch Online acquistando al tempo stesso i più popolari giochi Nintendo per Switch, come Super Mario Maker 2, Splatoon 2, Super Smash Bros Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe.

Settembre potrebbe essere il mese giusto per abbonarsi, nei giorni scorsi infatti hanno fatto il loro debutto i giochi SNES su Switch, che si affiancano ai giochi NES già presenti. Tra i primi titoli inclusi troviamo Super Mario World, F-Zero, Super Mario Kart e Demon's Crest, solamente per citarne alcuni.