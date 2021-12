Sconti Nintendo Switch: Saints Row 4, Syberia e tanti altri giochi a meno di 3 euro

Ormai ci conoscete bene: con la partenza delle offerte di Natale sul Nintendo eShop ci siamo subito fiondati nel negozio digitale di Nintendo alla ricerca di sconti golosi... e li abbiamo trovati!

Con meno di tre euro è possibil accedere ad una buona selezione di titoli per Nintendo Switch. Qualche esempio? Saints Row 4 Re-Elected a 2.79 euro, Jet Kave Adventure e Silence a 1.99 euro l'uno, Syberia 1&2 a 2.44 euro, Overcooked! Special Edition a 1.99 euro, SteamWorld Dig a 1.99 euro, DeX a 1.49 euro, Sine Mora EX a 99 centesimi, Gear.Club Unlimited a 2.98 euro, Giana Sisters Twisted Dreams Owltimate Edition a 99 centesimi, Event Horizon a 99 centesimi, Mad Carnage a 99 centesimi, The Way Remastered a 99 centesimi, Toki Tori 2+ Nintendo Switch Edition a 1.49 euro, Oxenfree a 99 centesimi e Syberia 2 a 1,99 euro.

E ancora Worms Rumble a 2.99 euro, Phantom Doctrine a 1.99 euro, Hard West a 1.99 euro, Minigolf Adventure a 2.49 euro, Cooking Simulator a 1.99 euro, Flashback a 1.49 euro, Brothers A Tale of Two Sons a 2.99 euro, Agony a 1.99 euro, Goodbye Deponia, Chaos a Deponia e Deponia Doomsday a 1.99 euro l'uno, Tharsis a 2.99 euro e infine Yesterday Origins a 1,99 euro.