Sconti Nintendo Switch: al via i Saldi Estivi sui migliori giochi

Nintendo lancia in queste ore i Saldi Estivi su eShop, promozione che coinvolge una lunga serie di titoli per Nintendo Switch, in vendita fino al 25 luglio con prezzi scontati fino al 70% rispetto al costo di listino.

Tra i giochi attualmente in offerta troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14.79 euro, Splatoon 2 a 39.99 euro, Octopath Traveler a 39.99 euro, Super Mario Party a 39.99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 23.99 euro, Puyo Puyo Tetris a 19.99 euro, Just Dance 2019 a 14.99 euro, Tales of Vesperia Definitive Edition a 34.99 euro, Hellblade Senua's Sacrifice a 20.99 euro, SEGA Mega Drive Classics a 20.09 euro, Castlevania Anniversary Collection a 13.99 euro e tanti altri ancora.

Una vastissima selezione di prodotti in vendita a partire da 4.99 euro, la promozione coinvolge non solo i giochi completi ma anche DLC, espansioni e season pass. Vi consigliamo quindi di recarvi subito sul Nintendo eShop per l'elenco completo dei titoli in sconto durante i Saldi Estivi.