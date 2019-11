Sconti Nintendo Switch, Spider-Man e MediEvil per PS4 a 19.90€ da Euronics Nova

Torna la promozione Black to the Future da Euronics: dopo l'iniziativa dello scorso weekend, Euronics Gruppo Nova (Lazio) lancia le nuove offerte per il Venerdì Nero valide dal 21 al 27 novembre. Cosa possiamo aspettarci per la categoria videogiochi e console?

Tra le offerte evidenziate nel volantino troviamo PS4 Slim 500 GB con due controller e FIFA 20 a 259 euro, Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Super Smash Bros Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild a 259 euro, Luigi's Mansion 3 a 49.90 euro e abbonamento annuale PlayStation Plus a 44.90 euro anzichè 59,99 euro.

Interessante anche l'offerta su una selezione di giochi PlayStation 4 a 19.90 euro, tra i titoli in promozione troviamo Mortal Kombat 11 (una nota sottolinea come sia disponibile anche su Xbox One e Nintendo Switch, non è chiaro se allo stesso prezzo), Marvel's Spider-Man (edizione standard), GTA V Premium Edition e MediEvil. Non sappiamo se altri giochi facciano parte di questa promozione, vi invitiamo a lasciarci un commento se avete modo di verificare in uno dei negozi della catena Euronics Nova sparsi nella regione Lazio.

Black to the Future Part 2 inizia oggi e andrà avanti fino al 27 novembre, in attese del Black Friday 2019 in programma il 29 novembre.