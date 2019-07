Sconti Nintendo Switch e Switch Lite: nuove offerte da GameStop

GameStop Italia lancia nuove promozioni estive dedicate a Nintendo Switch, con la possibilità di acquistare la console (vari bundle disponibili) a prezzo scontato e di prenotare Nintendo Switch Lite a soli 129 euro portando indietro i vostri giochi usati per PS4, Xbox One e Switch.

NINTENDO SWITCH PREZZO BOOM

Dal 20 Luglio al 7 Agosto

Acquista Nintendo Switch (Nera o Color Neon) a solo 279.98€, oppure a solo 129.98€ portando PS4/Xbox One/Xbox One S. Promozione valida fino al 7 Agosto 2019, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+.

NINTENDO SWITCH + KIT

Dal 25 Luglio al 28 Agosto

Acquista Nintendo Switch, compreso nel prezzo uno a scelta tra:

Nintendo Labo Kit Assortito

Nintendo Labo Kit Veicoli

Risparmia portando il tuo usato. Promozione valida dal 25 Luglio al 28 Agosto 2019, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+.

NINTENDO SWITCH LITE

Dal 25 Luglio al 28 Agosto

Prenota Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) a 219.98€, oppure a solo 129.98 portando 3 giochi PS4/Xbox One/Nintendo Switch. Promozione valida dal 25 Luglio al 28 Agosto 2019, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".