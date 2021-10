Sconti Nintendo: Switch, Switch Lite e videogiochi in offerta da GameStop

Nintendo è tra le indubbie protagonisti delle offerte del nuovo Volantone di GameStop: tra console e videogiochi, sono molte le opportunità di risparmio: scopriamole assieme!

Tanto per cominciare, segnaliamo che è possibile acquistare Nintendo Switch al prezzo di 269,98 euro, con un ulteriore risparmio di 30 euro sul prezzo già ridotto della console, fino al prossimo 17 ottobre.. Se invece volete giocare esclusivamente in mobilità, potete optare per una Nintendo Switch Lite, che può essere portata a casa fino al 3 novembre a soli 199,98 euro acquistando anche un Premium Pass.

Una nuova console è inutile senza giochi. Per fortuna, GameStop offre anche degli sconti sui migliori titoli della ludoteca. Pokémon Spada, Pokémon Scudo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild possono tutti quanti essere acquistati al prezzo di 49,98 euro l'uno, un'opportunità valida fino al 17 ottobre. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata agli sconti Nintendo sul sito di GameStop.