Sconti Nintendo Switch: ci sono tanti giochi a meno di 2 euro sull'eShop

Avete già fatto incetta di horror in offerta per la notte di Halloween? Bene, ci auguriamo che vi sia rimasto qualche spicciolo, perché sul Nintendo eShop ci sono degli ottimi videogiochi per Switch in sconto a meno di 2 euro.

Di cosa avete voglia? Se cercate uno sparatutto in prima persona per mettere a ferro e fuoco il selvaggio West, allora dovete assolutamente comprare l'ottimo Call of Juarez: Gunslinger a 1,99 euro. Se invece avete la propensione per le battaglie multigiocatore in tempo reale, allora vi consigliamo di dare una chance ai vermiciattoli di Worms Rumble a 1,49 euro. Degno di nota anche Felix the Reaper a 1,49 euro, un puzzle 3D a ritmo di musica basato sulla manipolazione delle ombre.

E poi le avventure grafiche di Daedalic Silence, Deponia, The Dark Eye: Chains of Satinav e The Dark Eye: Memoria, tutte proposte a 1,99 euro, oppure il cult action/adventure Toki a 1,49 euro, il puzzle/platform cooperativo Shift Happens a 1,49 euro, il puzzle/adventure isometrico Lumo a 1,99 euro, l'avventura alata AER Memories of Old a 1,99 euro e l'avventura musicale Figment a 1,99 euro. Come vedete, ci sono tanti buoni videogiochi acquistabili a prezzo stracciato: consultate la selezione completa dirigendovi sul Nintendo eShop.