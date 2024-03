Sconti Nintendo Switch: una valanga di giochi in offerta a meno di 10 euro

Non sapete cosa fare questo weekend e siete in cerca di nuovi giochi da comprare per la vostra Nintendo Switch? Siete capitati nel posto giusto, ecco una selezione di titoli in vendita a meno di 10 euro.... occasioni da prendere al volo!

Iniziamo con Dragon's Dogma Dark Arisen a 5.09 euro (ottimo antipasto in vista di Dragon's Dogma 2, purtroppo non disponibile su Nintendo Switch), Ori and the Blind of the Forest Definitive Edition a 6.59 euro, Overcooked! 2 a 6.79 euro e la raccolta Castlevania Anniversary Collection a 3.99 euro (include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e l'artbook History of Castlevania Book of the Crescent Moon) e Ori and the Will of the Wisps a 9,89 euro.

Monster Hunter Generations Ultimate costa 9.99 euro, stesso prezzo per la raccolta Castlevania Advance Collection (include Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance, Castlevania Aria of Sorrow e Castlevania Dracula X) mentre Ghost n Goblins Resurrection è in offerta a 9,89 euro.

Call of Juarez Gunslinger è in sconto a 3.99 euro, Resident Evil 4 (2005) costa 9.99 euro, Final Fantasy VII è in sconto a 6.39 euro e vi segnaliamo anche Contra Rogue Corps a 3.99 euro e il fenomeno Vampire Survivors a 4,24 euro. Overcooked Special Edition è in promozione a 3.99 euro e in chiusura vi segnaliamo Bloodstained Curse of the Moon 2 a 5,99 euro.