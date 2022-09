Sconti Nintendo Switch: una valanga di giochi in offerta a meno di 5 euro

Tornano le offerte del Nintendo eShop e questa volta ci sono davvero un sacco di giochi interessanti in vendita a prezzi piccoli piccoli. Abbiamo selezionato i migliori giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di cinque euro, ecco cosa abbiamo trovato per voi.

Partiamo con Inside a 1.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 3.74 euro, Child of Light Ultimate Edition a 4.99 euro, Dragon Quest a 3.24 euro, Georifters a 1.43 euro, Green Hell a 2.49 euro e Castlevania Anniversary Collection a 4.99 euro, prezzo interessante per una raccolta che include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula.

Si continua con Mark of the Ninja Remastered a 4.99 euro, Quake a 3.99 euro, Hob The Definitive Edition a 3.99 euro, Torchlight 2 a 4.99 euro, Among Us a 3.21 euro e Broforce a 3.74 euro. Panzer Dragoon Remake costa 2.49 euro mentre Super Meat Boy Forever è in sconto a 3,19 euro.

Chiudiamo con Limbo a 1.99 euro, Contra Anniversary Collection a 4.99 euro, DOOM 3 a 3.99 euro, SteamWorld Dig a 1.99 euro, UNO a 3.99 euro e Don't Starve Nintendo Switch Edition a 4,99 euro.