Sconti e offerte: 5 giochi da comprare su Amazon per la Gaming Week

Su Amazon è in corso la Gaming Week con tante offerte dedicate al mondo dei videogiochi: sconti su giochi, accessori, console e non solo, abbiamo selezionato per voi cinque titoli in vendita a prezzo speciale da recuperare assolutamente prima che sia troppo tardi.

La Day One Edition di Cyberpunk 2077 costa 34.99 euro, il prezzo più basso mai raggiunto dal lancio per l'edizione che include anche numerosi contenuti extra tra cui le cartoline e la mappa di Night City, un compendio, adesivi, colonna sonora e artbook digitale, il manuale in PDF e una serie di sfondi.

Videogiochi sconti

In sconto anche due giochi Nintendo (Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe), lo sportivo NBA 2K21 per PlayStation 5 e l'immortale GTA V nella sua versione Premium Edition con contenuti in-game in omaggio, tra cui un milione di GTA$.

Le offerte di Amazon segnalate qui sopra sono valide solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, tutti i prezzi sono corretti al momento della stesura ma potrebbero cambiare rapidamente e senza preavviso.