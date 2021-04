Sconti e offerte GameStopZing: videogiochi per PC e console da 2.98 euro

Fino al 26 aprile GameStopZing propone una selezione di videogiochi per tutte le console a prezzi ridotti, a partire da 2.98 euro: se state cercando una buona occasione per arricchire la vostra ludoteca, questo è il momento giusto e vi consigliamo di precipitarvi sul sito di GSZ per visualizzare tutte le offerte, prima che i giochi vadano sold-out.

Tra le proposte della fascia economica vi segnaliamo Rocket Arena Mythic Edition a 2.98 euro, Anthem di BioWare e il bundle The Sims 4 Star Wars Viaggio a Batuu a 4,98 euro l’uno. Space Junkies per PlayStation VR costa 7,98 euro mentre salendo leggermente di prezzo troviamo Syberia 3, Trackmania Turbo e Rainbow Six Siege Advanced Edition, Wolfenstein Cyberpilot e Xenon Racer a 9,98 euro l’uno.

Interessante anche la fascia di prezzo che va dai 10 ai 15 euro dove trovano spazio giochi come Spike Volleyball, Yesterday Origins, Super Chariot, Syberia e Toki per Nintendo Switch, Heavy Rain e Beyond Due Anime per PC, oltre ad Anthem Legion of Dawn Edition, Mortal Kombat XL, LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza, Watch Dogs 2 Deluxe Edition, La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor e Batman Arkham Knight.

Tante le proposte anche nella fascia di prezzo compresa tra i 20 e i 30 euro, dove si trovano forse gli affari più interessanti con Journey to the Savage Planet, Star Wars Jedi Fallen Order, Doom Eternal, God Eater 3, One Punch Man A Hero Nobody Knows, Project Cars 3 e Naruto to Boruto Shinobi Strikers a 24.98 euro l’uno. Infine, degna di nota anche la fa fascia di prezzo tra i 30 e i 40 euro dove troviamo giochi come Dragon Ball Xenoverse + Dragon Ball Xenoverse 2, Dark Souls III + The Witcher 3 Wild Hunt, Indivisible, La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra Edizione Definitiva e sopratutto Marvel’s Avengers a soli 34,98 euro, prezzo valido per la versione Xbox One (aggiornabile gratis all’edizione next-gen per Xbox Series X/S), ancora più conveniente la versione PC in vendita a 24,99 euro.

Anche gli accessori sono protagonisti della promozione di GameStopZing, tra i prodotti in promozione citiamo la custodia Travel Case per Nintendo Switch a 6.98 euro, la base di ricarica per i Joy-Con a 9,98 euro e allo stesso prezzo il caricatore Dual Charge N Stand per il DualShock 4. E inoltre, cuffie BigBen Stereo V3 e Headset 4Gamers PRO 4-70 Camo in vendita a 24,98 euro l’uno. In una fascia di prezzo superiore vi consigliamo invece le cuffie HyperX Cloud e Cloud Stinger a 49,98 euro.

Chiudiamo con Capcom Home Arcade proposto al vantaggioso prezzo di 149,98 euro con un risparmio di oltre 60 euro rispetto al prezzo di listino: questa enorme plancia arcade è dotata di due stick Sanwa a otto direzioni e pulsanti OBSF, vi basterà collegare Capcom Home Arcade alla TV per rivivere le emozioni della sala giochi grazie ai 16 giochi preinstallati tra cui 1944, Darkstalkers, Captain Commando, Strider, Final Fight e il leggendario Street Fighter II.