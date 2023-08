Sconti e offerte LEGO: nuove offerte di agosto e Casa del mondo in omaggio

Mancano pochi giorni al termine delle ultime offerte LEGO di agosto: in questo caldo mese estivo, al raggiungimento di una precisa soglia sugli acquisti online, potremo ottenere un omaggio davvero degno di nota, beneficiando al contempo degli sconti in essere.

Dall'11/8/23 al 31/8/23, fino a esaurimento scorte, con gli acquisti a partire da 250 € otterremo in omaggio Case del mondo 3 (bisogna anche essere iscritti al programma soci di Lego). Questa ricrea l’architettura distintiva della Svizzera costruendo il terzo modello di una collezione di Case del mondo LEGO. Combina una varietà di colori con un design architettonico inconfondibile. Anche l’arredamento interno riprende lo stile svizzero.

Si può raggiungere immediatamente la soglia per l'omaggio acquistando, ad esempio, Black Panther in sconto a 279,99 EUR (sapevate che forse esiste anche il videogioco di Black Panther?), oppure il Camion fuoristrada 4x4 Mercedes-Benz Zetros in sconto a 230,99 EUR + il Pack espansione Grande isola cattiva (a tema Super Mario) in sconto a 31,49 EUR.

Tra i set LEGO in sconto ad agosto troviamo anche il Pack espansione Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata a 48,99 Euro, il Family Pack creativo - Unicorno a 34,99 EUR e il Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante a 48,99 EUR. In alternativa, possiamo dilettarci con Le creazioni incantate di Aurora, Merida e Tiana a 45,49 EUR o Il tempio del Ninja dragone a 31,49 EUR.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!