Sconti e offerte LEGO: set gratis in regalo con gli acquisti di Natale

E' online il negozio di Natale LEGO con tante idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche, inoltre per ogni acquisto del valore pari o superiore a 170 euro riceverete un set aggiuntivo in omaggio.

Crea un'ambientazione festiva con il set Il cortile di Babbo Natale LEGO. Con una minifigure di un elfo e una renna, puoi dare vita allo scenario innevato del Polo Nord a casa tua.

Questo set da collezione in edizione limitata è disponibile gratis per tutti gli acquisti di importo pari o superiore a 170 euro effettuati sul LEGO Store Online fino al 24 dicembre, salvo esaurimento scorte. LGO ricorda che "Non è necessario cercare i codici promozionali LEGO altrove, noi preferiamo renderli disponibili per tutti. Le nostre offerte e i nostri omaggi sono disponibili senza che sia necessario rintracciare codici sconto o voucher promozionali."

Tante le vetrine su LEGO Store con le offerte LEGO Super Mario ed i migliori giocattoli LEGO Star Wars senza dimenticare lo spazio dedicato ai giocattoli musicali LEGO, il negozio di Natale della casa danese è ricco di sorprese, confezioni esclusive, set introvabili e idee speciali e sicuramente gradite per i tuoi regali capaci di accontentare grandi e piccini, per le esigenze di tutte le tasche.