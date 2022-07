Sconti e offerte LEGO: spese spedizione gratis e doppi punti VIP a luglio

Anche a luglio tornano offerte e sconti LEGO con una selezione di prodotti LEGO in vendita a prezzo scontato<(b> e vari bonus per tutti coloro che acquisteranno su LEGO Shop Online entro il prossimo 31 luglio.

Da segnalare doppia dose di punti VIP acquistando i set La fuga del T-Rex e dell'Atrociraptor LEGO Jurassic World e Avventura in famiglia sul camper van LEGO DUPLO Town, inoltre a luglio è disponibile anche un premio per i VIP: lo sfondo digitale Cianografia delle Montagne Russe LEGO.

Gli sconti LEGO non finiscono qui e questo mese avrete spese di spedizione gratis per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 55 euro. Tra i set LEGO in offerta troviamo lo stadio Camp Nou FC Barcellona, il Castello di Ghiaccio, Adidas Originals Superstar, alcuni set della linea LEGO Brick Sketches tra cui Star Wars BB-8, Joker, Batman e lo Stormtrooper di Guerre Stellari. E ancora, sconti su Pappagallino, Futuro Sposa e Futura Sposa, un tenero dopo per una futura coppia di sposi.

Una bella occasione per fare scorta di nuovi set LEGO a prezzo ridotto, le offerte sono valide solo online per tutto il mese di luglio, ovviamente fino ad esaurimento delle scorte disponibili su LEGO Store.