Sconti e offerte LEGO: tre confezioni gratis in regalo a luglio, le nuove offerte estive

Avete ancora pochi giorni per approfittare degli sconti e delle offerte LEGO di luglio: questo mese ci sono tre set in regalo sugli acquisti online, oltre ad una serie di promozioni esclusive per risparmiare sull'acquisto di confezioni e prodotti LEGO.

Con tutti gli acquisti di importo pari o superiore ad 80 euro riceverete in omaggio il Set Creatività 12 in 1, una divertente confezione con tanti pezzi per creare dodici opere differenti. Disponibile fino al 6 agosto. Fino al 31 luglio invece riceverete il Vaso di Fiori LEGO con "le interpretazioni LEGO dei fiori primaverili più popolari, come fiori di ciliegio, fiori di bacchetta e altre varietà", questo set è vostro (sempre fino ad esaurimento scorte) con gli acquisti di importo pari o superiore a 150 euro.

Gli acquisti di importo pari o superiore a 40 euro invece otterranno il set McLaren Elva (MCE1) o Fiore e Farfalla Friends (GFB2), potete scegliere l'omaggio che preferite fino al 28 luglio 2023 e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra i set LEGO in sconto a luglio troviamo il Pack Espansione Scarpa del Goomba di LEGO Super Mario, la confezione Tempio del Ninja Dragone LEGO Ninjago, il busto di Marvel Black Panther e il fuoristrada 4x4 Mercedes-Benz Zetros.

