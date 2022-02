Sconti e offerte LEGO: weekend con doppi punti VIP fino al 28 febbraio

E' tempo di nuove offerte su LEGO Store, fino al 28 gennaio gli iscritti VIP potranno guadagnare una doppia dose di punti, inoltre sono previsti premi VIP per i 10 anni di LEGO Friends e una serie di sconti su alcuni set.

L'offerta doppi punti VIP è valida fino al 28 febbraio, LEGO ricorda che "non sarà possibile guadagnare punti sulle imposte applicabili, le spese di spedizione o per il valore dei buoni regalo acquistati. Per gli ordini effettuati online o tramite telefono, i punti verranno aggiunti entro 24 ore dalla spedizione dell'ordine e la ricezione del pagamento."

La promozione non è cumulabile con altre offerte del programma LEGO VIP ed è usufruibile solamente online, non è valida nei parchi LEGOLAND, presso LEGOLAND Discovery Center o LEGO Store ufficiali. I membri VIP potranno inoltre accedere ai premi per i dieci anni di LEGO Friends, inoltre gli utenti VIP otterranno fino a tre mesi di accesso gratis ai giochi LEGO Star Wars su Apple Arcade.

Per tutto il weekend sono attivi anche gli sconti LEGO di febbraio 2022 con una selezione di prodotti in offerta come The Boombox, Punk Pirate Ship, Candy Castle Stage, Robo HipHop Car e il portachiavi di Red Son, solamente per citarne alcuni. Le spese di spedizione sono gratis per tutti gli ordini del valore di almeno 55 euro.