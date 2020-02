Sconti e offerte PC Gaming e accessori nel nuovo volantino Expert di febbraio

Expert lancia oggi il nuovo volantino gaming denominato "Quando il GAME si fa duro, gioca con i migliori", con offerte PC Gaming e accessori valide da oggi e fino al 23 febbraio, online e nei negozi convenzionati.

Tra i prodotti in offerta troviamo i laptop gaming Legion V540 a 1.499 euro, il notebook TUF GAMING FX505DU a 1.099, il monitor curvo MSI Optix MAG271C a 249 euro, il PC desktop Infinite 8RC a 649 euro e sconto del 25% su tutti gli accessori Trust e Logitech come mouse, tastiere, cuffie e sedie gaming. Qualche esempio? Tastiera Logitech G213 a 52 euro, Mouse Logitech G203 a 22 euro e headset Trust GXT322 a 22,49 euro.

Tutti i dettagli nel volantino Expert di febbraio, la catena lancia l'iniziativa Tech & Green che vi permetterà di risparmiare denaro acquistando nuovi prodotti tech e smaltendo correttamente quelli già in vostro possesso, per un consumo più sostenibile. Le offerte indicate e tutte le promozioni del volantino Expert febbraio 2020 sono disponibili da oggi (lunedì 10 febbraio) e andranno avanti fino al 23 dello stesso mese.

Per saperne di più vi invitiamo a recarvi nel punto vendita Expert a voi più vicino dove troverete tutti i volantini in corso e altre offerte specifiche non presenti online.