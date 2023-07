Sconti e offerte: tre giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro da comprare subito

Continuano gli sconti estivi su PlayStation Store e dopo aver visto i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro diamo una occhiata alle promozioni più interessanti sempre con un occhio attento al portafoglio: tre giochi imperdibili a meno di 10 euro!

Batman Return to Arkham 8.99 euro

E' vero, non è una raccolta completa in quanto manca Batman Arkham Knight, l'epico finale della trilogia di Rockstead. Tuttavia questo pacchetto è molto interessante poiché ad un prezzo davvero contenuto include Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City in versione rimasterizzata con tutti i DLC inclusi. Niente male per 8,99 euro.

God of War III Remastered 9.99

Cercate un gioco epico, nel vero senso della parola? Eccolo qui! God of War III garantisce una valanga di momenti epici e questa versione rimasterizzata include anche una serie di skin e DLC aggiuntivi. Il viaggio di Kratos verso la sua vendetta si conclude con quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori videogiochi dell'era PS3, e non solo. Noi ve lo consigliamo senza riserve. Compatibile con PS4 e PS5.

Metro Exodus 5.99

Fuori fa caldo ma in Metro Exodus la temperatura è sottozero! Fuggire da Mosca non sarà facile, questo è solo l'inizio di un viaggio che vi porterà ad esplorare una Russia post apocalittica attraverso un intero anno: primavera, estate e autunno fino all'inverno nucleare. Per poco meno di 6 euro, Metro Exodus (versione compatibile con PS4 e PS5) è un acquisto decisamente consigliato.