Sconti e offerte videogiochi nel nuovo volantino Unieuro di gennaio

Unieuro inizia il nuovo anno con un nuovo volantino "Holiday Special" proponendo tante offerte su videogiochi, console e accessori valide online e nei negozi (a seconda delle disponibilità) solamente per un periodo di tempo limitato.

Tra i giochi in offerta segnaliamo Halo Infinite a 59.99 euro, Tekken 7 a 14.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm a 14.99 euro, Watch Dogs 2 a 9.99 euro, Little Nightmares 2 Day One Edition per Nintendo Switch a 27.99 euro, Firewall per PlayStation VR a 14.99 euro, Project CARS 3 a 19.99 euro e Age of Empires 4 per PC a 49,99 euro. Sconti anche sugli accessori con il controller wireless Xbox a 49.99 euro, il controller Xbox Limited Edition di Forza Horizon 5 a 59.99 euro, in offerta anche i GamePad Nacon a partire da 24,99 euro.

Passando ai giochi Switch troviamo Animal Crossing New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe a 49.99 euro l'uno, Just Dance 2022 a 39.99 euro, Mario Party Superstars a 49.99 euro e Ring Fit Adventure con Ring-Con a 69.99 euro, senza dimenticare Pokemon Diamante e Perla a 49.99 euro l'uno, stesso prezzo per Metroid Prime.

Infine segnaliamo Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Animal Crossing New Horizons, Pokemon Diamante e Pokemon Perla a 259,90 euro e Nintendo Switch con un gioco a scelta a 339,99 euro.