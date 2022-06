Sconti Solo Online Unieuro: in offerta giochi e accessori per PlayStation, Xbox e Switch

Sul portale ufficiale di Unieuro sono attualmente in corso gli Sconti Solo Online, grazie ai quali gli utenti possono procedere all'acquisto di una consistente quantità di prodotti ad un prezzo di favore e tra le categorie coinvolte nell'iniziativa vi sono anche i videogiochi.

L'offerta non solo riguarda i giochi in edizione fisica per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma anche una corposa serie di accessori disponibili ad un ottimo presso. A tal proposito, tra i vari sconti vi segnaliamo il recente Sniper Elite 5 in versione PlayStation 4, che può essere acquistato al prezzo di 49,99 euro, e il kit di protezione per il DualSense di PlayStation 5, disponibile a soli 7,49 e include una serie di accessori che proteggono la scocca della periferica. Allo stesso prezzo del kit sono in vendita anche le cover per il controller di PS5 in due diverse colorazioni: blu mimetico e verde militare. Chi è invece in cerca di un controller può optare per il Gioteck VX4, periferica con cavo che può essere utilizzata sia su PC che su PlayStation 4 ed è disponibile a soli 24,99 euro. Tornando ai giochi scatolati, troviamo tra gli sconti anche la versione Xbox Series X|S (include anche quella Xbox One) e PlayStation 5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, disponibile a 64,99 euro. GLi utenti Switch possono invece approfittare di Just Dance 2022 e Demon Slayer Kimetsu No Yaiba, entrambi in sconto a 54,99 euro.

Va precisato che quelle elencate sopra sono solo alcune delle offerte attive e chi è interessato può visitare la pagina ufficiale della promozione per consultare tutti i prodotti in offerta, anche quelli non strettamente legati all'ambito videoludico.