Sconti solo online di Unieuro, il nuovo volantino di gennaio con le offerte videogiochi

Da Unieuro tornano gli sconti solo online fino al 23 gennaio, offerte valide anche su una selezione di prodotti della categoria videogiochi e PC Gaming, ecco le migliori occasioni a prezzo scontato per rimpolpare la propria ludoteca.

Iniziamo segnalando Just Dance per Nintendo Switch a 49.99 euro invece di 60.98 euro, Call of Duty Vanguard a 59.99 euro e stesso prezzo per Call of Duty Black Ops Cold War. In offerta anche Grand Theft Auto The Trilogy a 49.99 euro (la raccolta include le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas), inoltre restando in casa Rockstar Games anche Red Dead Redemption 2 è in promozione a 59,99 euro.

In offerta anche il monitor gaming LG 24GN600 a 199.99 euro mentre il televisore Sony BRAVIA XR50X90J Smart TV da 50 pollici perfetto per PlayStation 5 è in offerta a 899.90 euro. E ancora, taglio di prezzo per Watch Dogs 2 venduto a 9.99 euro, My Hero One's Justice 2 costa 17.99 euro mentre GTA V Premium Edition è in offerta a 29.99 euro, Family Trainer per Nintendo Switch costa invece 39,99 euro. Sul sito di Unieuro trovate queste e tante altre offerte valide solo fino al 23 gennaio 2022, esclusivamente online e non disponibili nei negozi.