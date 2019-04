Sconti di Pasqua del PlayStation Store: 5 giochi imperdibili in video

Sony ha ulteriormente ampliato il catalogo dei suoi Sconti di Primavera presenti sul PlayStation Store, giusto in tempo per le festività pasquali. Fino al 2 maggio, potrete fare vostri una serie di titoli a prezzo ridotto.

Dal momento che la selezione è piuttosto vasta, abbiamo deciso di aiutarvi nella scelta del gioco da acquistare suggerendovi cinque prodotti in offerta da non perdere assolutamente. Per cominciare, non possiamo non segnalare il ricco bundle comprendente Battlefield 1 Revolution & Titanfall 2 Ultimate Bundle, che a soli 14,99 euro vi permette di accedere all'esperienza più completa di entrambi i titoli. Nonostante siano passati diversi anni dalla loro pubblicazione, i server sono ancora popolati. Inoltre, i due FPS offrono anche una campagna per giocatore singolo.

Degna di nota anche la Ultimate Edition di Assassin's Creed Odyssey, che oltre al gioco base include tutti i contenuti aggiuntivi. A 59,99 euro, quindi, oltre alla lunga campagna principale, potete ottenere l'accesso anche ai due archi narrativi L'Eredità della prima lama (già disponibile per intero) e il Destino di Atlantide (in arrivo), oltre che ad Assassin's Creed 3 Remastered e Assassin's Creed Liberation Remastered.

Se siete curiosi di scoprire gli altri prodotti consigliati, allora vi rimandiamo al video allegato in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate anche lo speciale sugli Sconti di Pasqua.